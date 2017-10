Ana Filipe Silveira Hoje às 10:57, atualizado às 12:20 Facebook

Um novo trailer de "Star Wars: Os Últimos Jedi" foi dado a conhecer no intervalo de um jogo do campeonato de futebol americano NFL. O realizador do filme, Rian Johnson, tem um conselho a dar aos fãs da saga cinematográfica.

Depois do teaser divulgado no início deste ano, chegou o trailer do oitavo episódio de "Star Wars". Um trailer de "Os Últimos Jedi" longo e repleto de revelações, mas que deixa também muitas dúvidas no ar. O próprio realizador do filme, Rian Johnson, respondeu no Twitter a um fã que confessou não saber se deveria assistir: "Estou verdadeiramente dividido. Se quiser ter uma experiência limpa, evite vê-lo. Mas está booooooom...", aconselhou o cineasta.

Entre as questões que são deixadas no ar fica o destino de Leia, personagem interpretada por Carrie Fisher, que morreu no final do ano passado. Saber-se-á o que vai acontecer à irmã de Luke Skywalker (Mark Hamill) quando o filme chegar às salas de cinema, a 14 de dezembro próximo.

O trailer foi exibido no intervalo do encontro entre os Minnesota Vikings e os Chicago Bears, o campeonato de futebol americano NFL. Assista aqui:

Foi ainda divulgado um novo poster: