Carolina Morais Hoje às 10:49 Facebook

Twitter

"Pistorius", um documentário em quatro partes sobre o atleta sul-africano conhecido por matar a tiro a namorada, Reeva Steenkamp, vai ser emitido pela Amazon. A estreia mundial acontece esta quinta-feira, 6 de setembro.

Começou por ser pensado (e filmado) como um longo documentário, mas agora transforma-se numa série de quatro episódios. Os direitos de exibição de "Pistorius", que conta a história de vida do atleta paralímpico Oscar Pistorius, foram adquiridos pela Amazon, que marcou a estreia mundial para 6 de setembro.

Recorde-se que o sul-africano foi condenado em 2015 pelo assassinato da namorada, Reeva Steenkamp, na sua casa em Pretória, no dia dos namorados do ano 2013. O documentário, realizado por Vaughan Sivell ao longo dos últimos três anos, oferece um olhar privilegiado sobre o julgamento de Oscar Pistorius, contando com a opinião de várias figuras-chave no processo.

O ex-atleta de 31 anos encontra-se atualmente preso na África do Sul, onde terá de cumprir uma pena de 13 anos e cinco meses.