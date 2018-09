Dúlio Silva 09 Junho 2018 às 12:53 Facebook

Twitter

Depois do sucesso que alcançou em anúncios publicitários, um dos quais com o filho Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro dá agora um novo passo e estreia-se na sétima arte. A matriarca do clã madeirense vai dobrar a personagem de uma avó num filme de animação com estreia marcada para setembro.

A partir do próximo dia 6 de setembro, a voz de Dolores Aveiro poderá ser escutada numa personagem animada. A mãe do internacional português será a avó Rosa na longa-metragem "Snow: O Espelho da Rainha", a versão portuguesa do filme "The Snow Queen II", dirigido pelo russo Aleksey Tsitsilin em 2014.

Dolores encabeça um elenco composto ainda pela cantora Ana Malhoa, que se estreou nas dobragens de filmes infantis em "Snow: Uma Viagem Heroica", história que chegou às salas de cinema portuguesas em fevereiro deste ano.

O apresentador Júlio Isidro e a jovem atriz Sara Mestre também emprestam as suas vozes a personagens de "Snow: O Espelho da Rainha".