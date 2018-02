"Dr. Saúde" chega segunda-feira à SIC "para aproximar as pessoas"

Nuno Azinheira Hoje às 12:18 Facebook

Twitter

Pedro Lopes vai ser o protagonista do novo programa diário da SIC, "Doutor Saúde". Há oito anos divido entre a medicina e o mundo da televisão, esta é a estreia do médico como apresentador.

"Esta oportunidade acaba por ser o coroar deste percurso de oito anos. Nesta vertente diferente de apresentador, vai ser uma estreia, mas vem ao encontro daquilo que queremos, que é aproximar o médico das pessoas. Para este formato, faz todo o sentido, o apresentador ser o médico e espero estar à altura deste desafio", afirmou Pedro Lopes.

Nesta nova aposta por parte da SIC para as tardes dos dias úteis, o médico que vai liderar as tropas tem consciência que é importante conseguir comunicar de uma forma que seja clara para o público. "Vamos tentar uma postura muito próxima das pessoas, falar uma linguagem que as pessoas entendam, trazer temáticas muito variadas, com uma lógica e com uma imagem muito visual e muito de experiência e demonstração".

Ao longo, da transmissão de "Doutor Saúde", um "talk-show" dedicado à saúde e ao bem-estar, Pedro Lopes contará com uma equipa de especialistas, das mais diversas áreas para conseguir responder a qualquer questão da audiência.

"Teremos especialistas desde áreas médicas à nutrição, à psicologia, à nutrição, ou seja, todos os técnicos de saúde que estamos menos habituados a ver neste formato. Porque no fundo queremos trazer às pessoas aquilo que elas encontram quando vão a uma unidade de saúde", sublinhou o médico, que fez a sua estreia televisiva em 2010, no programa "Mais Mulher", da SIC Mulher.

A estreia está marcada para segunda-feira, tal como indicam as promoções do programa na antena da SIC. Cada episódio terá uma hora de emissão, com início a partir das 18.00.

O arranque de "Dr. Saúde" integra-se na nova estratégia da SIC para as suas tardes, depois do fim de "Juntos à Tarde" por más audiências. O programa apresentado por Rita Ferro Rodrigues e João Baião terminou esta sexta-feira em clima de festa, numa emissão especial, com muitos prémios e a entrega de um automóvel a uma espectadora de Barcelos.