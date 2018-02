Novo programa substitui "Juntos à tarde" na grelha da SIC

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:54 Facebook

A SIC mudou a sua estratégia de programação e vai terminar com "Juntos à tarde", tal como fora anunciado no final do ano passado. O seu horário passará a ser ocupado por novelas e um "talk show" sobre saúde e bem-estar.

"Dr. Saúde" é o nome do programa, conduzido pelo médico de clínica geral Pedro Lopes, que representa o fim de uma era na SIC com mais de 15 anos. Os "talk shows" vespertinos tal como os conhecemos na estação de Carnaxide vão deixar de existir.

Esta é, pelo menos, a intenção da direção de programas do canal, que tem no comando Gabriela Sobral e Luís Proença, e que vai poder ser acompanhada daqui a uma semana. Na próxima sexta-feira, dia 23, chega ao fim "Juntos à Tarde", o último formato do género que os espectadores puderam assistir nas tardes da SIC.

O fim do "talk show", com João Baião e Rita Ferro Rodrigues como anfitriões, foi confirmado em dezembro passado. Na altura, a notícia da suspensão do programa apanhou de surpresa a equipa da FremantleMedia Portugal, produtora dos dois programas de "day time" da SIC: o "Queridas Manhãs", apresentado por Júlia Pinheiro e João Paulo Rodrigues, e o "Juntos à Tarde".

A sensação dos colaboradores da produtora era de apreensão, conforme revelaram ao nosso jornal alguns profissionais aquando da comunicação da decisão do canal.

"A equipa divide-se entre os dois programas e algumas pessoas acumulam funções. Com o fim de um dos programas, é natural que haja gente a sair ou até a passar para o programa da manhã", afirmava, ao JN, uma das colaboradoras. "É triste porque temos consciência de que estávamos a fazer um bom programa, com conteúdos variados e de qualidade, mas este é um horário muito complicado", sublinhava outra.

Mas a decisão estava tomada. As fracas audiências terão motivado a mudança na estratégia da SIC. Também em dezembro, e depois de se recusar a comentar ao JN o fim do programa, Rita Ferro Rodrigues endereçava, na sua página oficial de Facebook, um "profundo e comovido agradecimento" ao público.

"Em 15 anos de trabalho na SIC, nunca comentei publicamente a estratégia da minha estação, defendi-a sempre com lealdade e espírito de sacrifício e não é agora que vou quebrar esses princípios", escreveu, para assim justificar porque não falará "publicamente" "sobre as razões que determinam o final do programa".

"Sinto que estávamos agora a começar a nossa aventura e por isso não posso deixar de agradecer a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam em suas casas, com carinho e entusiasmo, acreditando na nossa capacidade e na diferença de conteúdos propostos", acrescentou, para também dizer que, "neste horário, é preciso tempo, humildade, muita dedicação e empenho para se reconquistar a confiança dos espectadores."

O que esperar de "Dr. Saúde"?

Para colmatar a ausência de "Juntos à Tarde" na antena da SIC, a estação volta a oferecer um programa autónomo a um colaborador do programa "Queridas Manhãs". O mesmo acontecera, há cerca de seis meses, com Hernâni Carvalho, que viu a SIC a apostar em si para ser pivô de um programa sobre crime, justiça e segurança, o "Linha Aberta".

Agora, é a vez de Pedro Lopes assumir a condução de um programa nas tardes do canal de Carnaxide. A colaborar frequentemente no "talk show" matinal, conduzido por Júlia e João Paulo, o médico de clínica geral vai ser o anfitrião de um programa diário sobre saúde e bem-estar destinado à família.

"Este programa irá partir de situações quotidianas que interessam a pais, filhos e avós, para abordar temáticas diversas ligadas à saúde e bem-estar, sempre numa ótica otimista, positiva e pedagógica, tendo como objetivo final a promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis", anuncia, em comunicado, a SIC, que se compromete a "contribuir para aumentar a literacia em saúde, melhorar comportamentos e envolver a família em torno destas questões" com uma abordagem "lúdica e divertida".

"Dr. Saúde" contará com entrevistas, reportagens, jogos, demonstrações e experiências e "irá ainda viver da interatividade com os convidados especiais (médicos de várias especialidades, figuras públicas, etc.), com o público em estúdio e com os espetadores em casa (via Skype, telefone ou e-mail), procurando dar resposta às dúvidas e necessidades reais da audiência", "de forma simples e descontraída, através de uma linguagem acessível aos diversos públicos", adianta o canal na mesma nota.

A estreia está marcada para o dia 26 de fevereiro, tal como indicam as promoções do programa na antena da SIC. Cada episódio terá uma hora de emissão, com início a partir das 18.00. Antes, a estação de Carnaxide prolonga a sua aposta na ficção nacional, com a reexibição das suas novelas.