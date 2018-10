Drew Barrymore e James Corden juntos em programa de talentos à escala global

Carolina Morais Hoje às 12:29 Facebook

"World's Best" é a nova aposta de televisão norte-americana e conta com James Corden como apresentador e produtor executivo. Drew Barrymore, RuPaul e Faith Hill sentam-se na mesa de jurados. Descubra em que consiste o novo "talent show".

Chama-se "World's Best" e é, como o próprio nome indica, um concurso de talentos à escala global. Os candidatos terão não só de impressionar os jurados norte-americanos, como também 50 outros especialistas em várias áreas do entretenimento, oriundos de diferentes partes do mundo.

Esta que é a nova aposta do canal CBS acaba de divulgar a sua equipa de luxo. James Corden será apresentador e produtor--xecutivo do formato, que conta com um painel de jurados também ele impressionante: Drew Barrymore, RuPaul e Faith Hill.

Os criadores do programa Mark Burnett e Mike Darnell são responsáveis por formatos como "American Idol" ou "The Voice". "James Corden está no auge das suas capacidades e não há ninguém melhor do que ele para apresentar esta derradeira competição internacional", assegura Burnett, que se refere ao programa como "as Olimpíadas dos 'talent shows'. "O Mike e eu estamos muito entusiasmados por ter a Drew, a Faith e o RuPaul a bordo. Mal podemos esperar para os vermos a divertirem-se juntos."

"World's Best" estreará a sua primeira temporada, com dez episódios, em 2019.