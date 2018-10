É oficial: Pedro Barroso sai de novela da TVI

DS Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Na sequência de várias faltas às gravações da novela "Valor da Vida", o ator Pedro Barroso abandonou em definitivo a história da TVI. No entanto, segundo o mesmo, não se trata de uma "expulsão", mas sim "de uma decisão conjunta" com a estação.

Através de um comunicado enviado às redações pela assessoria do ator, Pedro Barroso explica que, contrariamente ao que tem sido veiculado por vários órgãos de comunicação social, a saída do ator da novela "Valor da Vida" não se trata de uma "expulsão" resultante das vezes que faltou ao trabalho, mas sim de uma "decisão conjunta com a TVI".

"A relação profissional entre a TVI e o Pedro Barroso é já longa e mantém-se assente em pilares de mútua confiança e profissionalismo, alinhados no essencial, mas mantendo, preservando e respeitando a identidade de cada um", lê-se ainda na nota de imprensa.

No mesmo texto, a saída do intérprete da trama da estação de Queluz de Baixo é justificada "com a necessidade de um período de descanso que não aconteceu entre o fim da novela "A Herdeira" e o início da nova" e que, depois de solicitado à administração da TVI, esta aceitou o pedido.

Por fim, é referido que "Pedro Barroso deseja a todo o elenco e produção do "Valor da Vida" as maiores felicidades". "Haja talento e haja coragem para seguir em frente."

Recorde-se que o ator, de 32 anos, faltou em setembro, de forma consecutiva, a três dias de gravações em Bucelas, local onde se situam os estúdios da Plural, responsável pela produção de novelas para a TVI. Uma nova falta aconteceu já no início deste mês.

Na altura, contactada pelo JN, fonte próxima da produção de "Valor da Vida" explicou que a permanência do ator estava "em aberto" e que "todas as hipóteses" estavam "a ser estudadas", admitindo ainda que "já n'A Herdeira" ele desaparecia a meio de um dia de trabalho" e que, por isso, toda a situação não abonava a seu favor.

Antes dessa falta, o ator tinha admitido, à margem da apresentação da nova temporada do canal, que a personagem que se encontrava a interpretar era "desgastante", mas que pretendia levá-la "até ao fim". Não aconteceu e a saída é mesmo uma realidade.