Editora diz que Diogo Piçarra "jamais colocaria em risco a brilhante carreira"

A Universal Music Portugal, editora de Diogo Piçarra, reagiu esta terça-feira à decisão do cantor de desistir do Festival RTP da Canção. A editora apoia o intérprete e revê-se na sua decisão.

No final da noite desta terça-feira, horas depois de Diogo Piçarra ter anunciado a desistência do Festival RTP da Canção, na sequência das acusações de plágio de que foi alvo na Internet, a Universal Music Portugal manifestou o seu orgulho no artista e elogiou uma decisão que considera "difícil e corajosa".

"A Universal Music Portugal tem um orgulho imenso em representar um artista com o talento, profissionalismo e sensibilidade como o Diogo Piçarra", pode ler-se na mensagem publicada no Facebook da editora.

Os representantes do músico referem ainda que este "jamais colocaria em risco a sua brilhante carreira" e demonstram todo o seu apoio neste momento conturbado.

Já a RTP, que organiza o Festival da Canção, disse em comunicado que "compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete". O operador público anunciou, na mesma nota, que "no lugar" de "Canção do Fim" "estará o tema composto por Aline Frazão e interpretado por Susana Travassos, "Mensageira'", que se classificou em oitavo lugar na segunda semifinal do certame.