Elenco de "Orange is the New Black" despede-se com emotivo vídeo

NA Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Está a chegar ao fim uma das séries mais conhecidas da Netflix, "Orange is the New Black", e por esse motivo o elenco não quis deixar passar em branco esse momento e realizou um emotivo vídeo de agradecimento aos fãs.

A poucos meses da estreia da sétima e última temporada de "Orange is the New Black", série que conquistou o coração de muitos espectadores da Netflix, as atrizes que fazem parte do elenco não quiseram deixar de homenagear o trabalho feito ao longo dos últimos anos, assim como o apoio de todos os fãs que as acompanharam.

Por esse motivo, num vídeo de um minuto, publicado no Twitter, e que apresentaram com a legenda "Aviso: Isto pode fazer-te chorar", as intérpretes da série manifestaram-se, uma a uma, sobre "Orange is the New Black" e o que a série significou para elas.

"Vou sentir a falta de viver ao limite uma das séries mais inovadoras, originais e controversas desta década", disse Kate Mulgrew, atriz que interpreta a personagem Galina "Red" Reznikov.

Quanto a Uzo Aduba, ou a Suzanne "Olhos Loucos" Warren, explicou que está "muito grata pelos momentos divertidos, pelo conhecimento, pelas amizades, pelo amor e pela família" que criaram juntas e prometeu uma última temporada inesquecível.

"O que mais vou sentir falta ao fim de sete temporadas? De vocês, dos fãs", enalteceu ainda Selenis Leyva, a Gloria Mendoza da série.

"Orange is the New Black" foi para o ar no dia 11 de julho de 2013. Ao todo, já foram realizadas seis temporadas com um total de 13 episódios em cada uma delas. A sétima e última temporada tem estreia prevista para o próximo ano.