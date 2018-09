Carolina Morais Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Ellen Pompeo, atriz que dá vida a Meredith Grey em "Anatomia de Grey", deu a entender numa entrevista que a 16.ª temporada do famoso drama médico será a última. Ou, pelo menos, a última em que participará.

Estaremos a aproximar-nos no fim de uma era? Tudo indica que sim. A dias da estreia da 15.ª temporada de "Anatomia de Grey", Ellen Pompeo deu uma entrevista na qual antecipa o fim da série criada por Shonda Rhimes - ou, pelo menos, a sua participação na mesma.

"Não estou preparada, neste momento, para fazer qualquer anúncio formal sobre o meu futuro na série, mas sinto realmente que já contámos as histórias que poderíamos contar. Está na altura de fazermos coisas novas. Estou definitivamente à procura de uma mudança", confessou a atriz que dá vida à protagonista, Meredith Grey, ao "Entertainment Tonight".

Tudo parece bater certo, até porque a mais recente extensão de dois anos do seu contrato terminará, precisamente, em 2020, com a 16.ª temporada. Curiosamente, o mesmo contrato que tornou Pompeo na atriz mais bem paga da televisão, com ganhos na ordem dos 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) por ano.

Por outro lado, a criadora da trama, Shonda Rhimes, parece ter muito menos certezas acerca da despedida. "Já escrevi o final da série pelo menos seis vezes. Mas simplesmente não acabamos. Já passámos por momentos destes, por isso parámos de tentar acabar", explicou recentemente a também produtora de "Scandal" e "Como Defender Um Assassino".

A 15.ª temporada de "Anatomia de Grey" estreia-se nos Estados Unidos a 27 de setembro.