Emissão especial da Globo em dia de eleições no Brasil

O nome do novo presidente do Brasil vai ser conhecido no próximo domingo e, por esse motivo, os espectadores da Globo e da Globo Now, em Portugal, vão poder assistir a uma emissão especial sobre as presidenciais a partir das 20 horas.

Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad. Um deles será o novo presidente do Brasil. As eleições estão agendadas para o próximo domingo, dia 28, e por esse motivo a Globo decidiu apostar forte na transmissão de todos os momentos que vão marcar as disputadas presidenciais que, nas últimas semanas, dividiram a opinião dos eleitores brasileiros.

Assim, as emissões iniciam-se às 20 horas de Portugal (17 horas no Brasil) e terão boletins informativos de "Boca de Urna", em direto, nos quais vão ser exibidas as primeiras projeções referentes ao ato eleitoral de forma simultânea quer na Globo, quer na Globo Now.

Na Globo, a partir das 20 horas e 20 minutos, será exibido o filme "Até que a sorte nos separe 3" e na Globo Now, também a essa hora, vai para o ar "Crô - O Filme". No entanto, no decorrer da exibição dos filmes será emitido um novo bloco informativo de modo a apurar as mais recentes novidades sobre a disputa eleitoral entre Haddad e Bolsonaro.

Às 22 horas de Portugal (19 horas no Brasil) e em direto do país onde toda a ação irá decorrer, o "Fantástico" vai debruçar-se sobre os resultados do ato eleitoral e as reações à escolha do novo presidente. No nosso país, essa emissão poderá ser vista em simultâneo na Globo e na Globo Now. Já nos dias seguintes ao ato eleitoral, será a Globo Now, exclusiva para assinantes, a fazer o rescaldo das eleições.