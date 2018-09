Emmy são entregues esta noite com "A Guerra dos Tronos" a liderar a corrida

Hoje às 17:59 Facebook

A entrega de prémios mais importante da televisão norte-americana acontece esta noite. "A Guerra dos Tronos", série da HBO transmitida em Portugal pelo Syfy, é a mais nomeada aos Emmy.

A liderança das nomeações para os prémios Emmy pertence à série "A Guerra dos Tronos", que concorre a 22 prémios. A série entrou para a história ao ter 129 indicações desde a sua estreia, em 2011, superando o recorde que pertencia a "Serviço de Urgência".

A "Guerra dos Tronos" seguem-se "Saturday Night Live", Westworld" e "The Handmaid's Tale" no que toca ao número de nomeações.

A HBO, transmissora de "A Guerra dos Tronos" nos EUA, era detentora do maior número de nomeações há 18 anos consecutivos, mas foi destronada pela Netflix, plataforma de streaming. Este ano, a primeira teve 108 e a segunda 112.

Uma nova série, "Killing Eve", não conseguiu uma nomeação para Melhor Série, mas tornou a atriz Sandra Oh a primeira artista de origem asiática a ser nomeada para o prémio de melhor atriz principal em série dramática.

A Academia de Televisão dos Estados Unidos nomeou ainda a série de Anthony Bourdain, "Parts Unknown", para Melhor Série ou Especial de Informação. Relembre-se que Bourdain se suicidou em junho, ainda no período de gravações do programa.

A 70º cerimónia de entrega dos prémios Emmy decorre esta segunda-feira à noite em Los Angeles, nos EUA.

Recorde a lista com os principais nomeados:

Melhor Série de Humor

"Atlanta"

"Barry"

"Black-ish"

"Curb Your Enthusiasm"

"GLOW"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Silicon Valley"

"The Unbreakable Kimmy Schmidt".

Melhor Série Dramática

"Guerra dos Tronos"

"Westworld"

"The Handmaid"s Tale"

"The Americans"

"The Crown"

"Stranger Things"

"This Is Us"

Melhor Atriz Principal em Série de Humor

Pamela Adlon, "Better Things"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Allison Janney, "Mom"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Lily Tomlin, "Grace and Frankie"

Melhor Ator Principal em Série de Humor

Anthony Anderson, "Black-ish"

Ted Danson, "The Good Place"

Larry David, "Curb Your Enthusiasm"

Donald Glove, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

William H. Macy, "Shameless"

Melhor Atriz Principal em Série Dramática

Claire Foy, "The Crown"

Tatiana Maslany, "Orphan Black"

Elisabeth Moss, "The Handmaid"s Tale"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Keri Russel, "The Americans"

Evan Rachel Wood, "Westworld"

Melhor Ator Principal em Série Dramática

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us

"Ed Harris, "Westworld"

Matthew Rhys, "The Americans"

MiloVentimiglia "This Is Us"

Jeffrey Wright "Westworld"