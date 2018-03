Emoção no adeus de Bruno Cabrerizo à sua primeira novela na TV Globo

Dúlio Silva Hoje às 11:43 Facebook

As gravações da novela "Tempo de Amar", da TV Globo, chegaram ao fim esta sexta-feira. A trama marcou a estreia do ator e modelo Bruno Cabrerizo na ficção brasileira.

Foi com emoção que, nove meses depois do início das gravações, o elenco da história assinada por Alcides Nogueira se despediu da atual novela das 18 horas da estação de televisão com maior audiência no Brasil.

Bruno Cabrerizo, que protagoniza o enredo ao lado da atriz Vitória Strada, partilhou com os seus seguidores do Facebook e do Instagram um vídeo com a reação da equipa de "Tempo de Amar" após a gravação da última cena da novela.

"Acabou. Fim de mais uma produção. Obrigado a todos. Maravilhosa esta sensação de dever cumprido. E parabéns ao público, que nos premiou assistindo à nossa novela", agradece o ator, cujo convite para o seu primeiro projeto na TV Globo se deveu aos trabalhos de ficção realizados em Portugal, na TVI.

"Tempo de Amar" estreou-se no Brasil a 26 de setembro do ano passado. O último episódio vai para o ar neste país na próxima segunda-feira.

Em Portugal, a novela pode ser acompanhada através do canal de televisão por subscrição Globo Portugal.