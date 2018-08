Ensaio da Eurovisão foi "enorme honra" para Cláudia e Isaura

Dúlio Silva 04 Maio 2018 às 20:37 Facebook

Cláudia Pascoal e Isaura voltaram esta sexta-feira a reforçar que, mais importante do que o resultado na final da Eurovisão, o que conta é "a felicidade e a honra de poderem representar Portugal numa organização desta dimensão".

Na conferência de imprensa, que se seguiu ao primeiro ensaio da canção "O Jardim", na Altice Arena, as representantes portuguesas garantiram ter adorado "pisar o palco" e que "há alguma ansiedade com o aproximar dos dias".

"Sinto-me um bocadinho ansiosa, tenho de confessar. E também um bocadinho cansada, mas tão, tão feliz por estar aqui", afirmou a cantora, acrescentando que tem sido "estranho" todo o mediatismo à sua volta nas últimas semanas. "É uma sensação estranha ver a minha cara espalhada por todo o lado: 'Oh, sou eu'".

Numa conferência de imprensa moderada por Pedro Granger, que é um dos responsáveis pela sala de imprensa do evento, Cláudia Pascoal afirmou que nem queria acreditar assim que terminou o ensaio. "Senti uma grande honra, uma força. 'Sim, é verdade, estou aqui'".

Particularmente feliz pelo primeiro ensaio, Isaura sublinhou a "grandeza" e a "personalidade" da voz de Cláudia, mas lembrou que "a música não é só voz". "É também um conjunto de sentimentos que somos capazes de expressar e refletir. Neste caso particular, é uma música especial, que tem uma mensagem especial", fez questão de sublinhar.

Isaura, contudo, revelou que quando convidou Cláudia Pascoal para ser a intérprete da sua música concorrente ao Festival RTP da Canção, era outra a música que tinha em mente. "A canção tinha o mesmo objetivo e sentimento [homenagear a avó], mas era menos pessoal, menos intimista. Por isso, optámos por 'O Jardim'".

Ainda assim, a pedido de Pedro Granger, Cláudia e Isaura cantaram um verso da música que acabou por ser preterida.

Cláudia Pascoal recordou ainda "a loucura" que foi, quando, há meses, recebeu uma mensagem de Isaura no seu telefone, que dizia: "Olá, sou a Isaura, vou concorrer ao Festival da Canção e queria falar um pouco contigo".

"Fiquei louca, pensei logo: 'será que é a Isaura cantora? Quem me dera que fosse'. Fui logo ao perfil do Facebook e depois falámos. Era mesmo ela", disse entre gargalhadas.

A dupla portuguesa, que volta a ensaiar no domingo, afirma não querer pensar muito na pressão de Portugal ter sido o último país a vencer a Eurovisão. "Não quero pensar nessa pressão, mas sim divertir-me e aprender muito com esta experiência", afirmou Cláudia. Isaura completou: "Isto é diferente de tudo o que já fizemos".

Numa conferência de imprensa que durou 20 minutos, perante uma plateia constituída maioritariamente por jornalistas internacionais, as intérpretes portuguesas terminaram a cantar 'O Jardim', não sem que antes tenham respondido à "pergunta difícil" de Granger.

Ao longo da história da Eurovisão, afinal quais as músicas portuguesas preferidas? Cláudia Pascoal respondeu: "Parece um cliché, mas não é. A do Salvador Sobral e as da Simone de Oliveira". Isaura acenou com a cabeça e concordou.