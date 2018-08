Ensaio de Cláudia Pascoal e Isaura foi "tal e qual" como imaginaram

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 06 Maio 2018 às 12:30 Facebook

A intérprete e a compositora de "O Jardim", o tema que representará Portugal no Festival Eurovisão da Canção, garantiram sentir-se "mais confortáveis" no palco da Altice Arena, onde este domingo de manhã ensaiaram pela segunda vez.

Com o "cérebro ainda congelado". Foi assim que, dada a hora a que começaram o seu segundo dia de trabalhos para a Eurofestival, este domingo, Cláudia Pascoal e Isaura falaram com os jornalistas na conferência de imprensa que deram esta manhã.

No decorrer da conversa, moderada por Pedro Penim, as duas artistas sublinharam que é "uma honra representar Portugal em Portugal". "Está nos nossos genes sermos hospitaleiros", destacou a compositora de "O Jardim", que revelou que a flor com que mais se identifica é o girassol. Já Cláudia contou que a tulipa é a sua preferida.

O tema que representa o nosso país no certame de música abriu a ronda de ensaios deste domingo na Altice Arena, em Lisboa, que conta ainda, ao longo da manhã, com as segundas provas do Reino Unido, Espanha, Alemanha, França e Itália.

O balanço do seu segundo teste é mais do que positivo. "Os pequenos detalhes estavam lá todos", frisou a intérprete. Isaura foi mais longe. "Foi tal e qual como imaginámos".

Focadas a cem por cento no concurso, já há, contudo, perspetivas para o futuro profissional de ambas. Isaura prepara o lançamento, para este verão, do seu primeiro álbum. "Será lançado apenas em junho para poder estar concentrada na Eurovisão, que por si só já é enorme", justificou.

Por sua vez, Cláudia voltou a lembrar que, em breve, apresentará ao público o seu primeiro "single", um tema composto por Luísa Sobral, autora de "Amar pelos Dois", a canção que permitiu a Portugal estrear-se como anfitrião do maior certame de música europeu.

As semifinais do Festival Eurovisão da Canção acontecem na terça e quinta-feira, mas Portugal só atua na final, marcada para sábado, dia 12.