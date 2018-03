Ana Filipe Silveira com Lusa Hoje às 10:58 Facebook

Mais de 22 milhões de pessoas assistiram em direto ao programa "60 Minutes", da CBS, que neste domingo emitiu uma entrevista com Stormy Daniels. A atriz pornográfica diz ter tido um caso com Donald Trump em 2006.

Foi a entrevista emitida pela CBS que mais espectadores captou desde 2008, quando Barack Obama conquistou 25 milhões de pessoas. A conversa entre Stormy Daniels e Anderson Cooper, emitida este domingo no canal norte-americano, foi assistida em direto por 22 milhões de indivíduos.

De acordo com o site Hollywood Reporter, o pódio das entrevistas fica completo com a concedida em 2016 pelo atual presidente dos Estados Unidos. Foi dada em 2016, após vencer as eleições, e vista por 20 milhões de espectadores.

Trump desmente "forte, clara e constantemente" qualquer relação com Stormy Daniels

O presidente norte-americano desmentiu "forte e claramente" ter tido uma relação sexual com a atriz de filmes pornográficos. Esta segunda-feira, a reação da Casa Branca foi inequívoca: "Diria que o presidente desmentiu forte, clara e constantemente" estas acusações, assegurou Raj Shah, porta-voz adjunto do executivo norte-americano, aos jornalistas.

Donald Trump nunca comentou publicamente este caso. Está assim por explicar por que razão o seu advogado pessoal, Michael Cohen, pagou 130 mil dólares (104 mil euros) a Stormy Daniels, nome artístico de Stephanie Clifford, dias antes da eleição presidencial de 2016, em troca do seu silêncio. "Perguntem a Michael Cohen", desviou Shah.