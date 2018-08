Daniela Ruah em destaque no arranque da Eurovisão

Dúlio Silva 06 Maio 2018 às 21:45 Facebook

Passadeira azul foi estendida em Lisboa para dar as boas-vindas, na tarde deste domingo, aos concorrentes do Festival Eurovisão da Canção. A final, onde Portugal vai atuar, é no próximo sábado.

Está oficialmente aberta a 63.ª edição do Eurofestival, o primeiro a decorrer em território nacional. Esta tarde, as delegações dos 43 países a concurso percorreram a extensa Blue Carpet montada numa das margens do rio Tejo, em Lisboa, e foram aplaudidos por dezenas de fãs do maior espetáculo europeu.

Entre elas, esteve a comitiva portuguesa, a última a pisar a passadeira. Cláudia Pascoal e Isaura, intérprete e compositora de "O Jardim", fizeram, assim, o pleno, depois de terem iniciado o oitavo dia de ensaios na Altice Arena, a cerca de 20 quilómetros do MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, onde decorreu a cerimónia de abertura do festival.

Também as apresentadoras do evento, Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela e Sílvia Alberto passaram por lá, atraindo boa parte das atenções.

Durante uma tarde bem animada, em que Pedro Granger, Pedro Penim, Inês Lopes Gonçalves e Cláudia Semedo, os quatro apresentadores da Blue Carpet, tiveram oportunidade de transmitir para toda a Europa televisiva (e ainda Israel e Austrália) a chegada oficial de todas as delegações em competição no certame.

Ambas vestidas de preto, Isaura e Cláudia Pascoal revelaram-se muito satisfeitas e orgulhosas por estarem a viver "um momento histórico" e acabaram por cantar um excerto da sua canção, "O Jardim", em inglês. Um piscar de olho aos milhões de cidadãos estrangeiros que estavam a ver a emissão, e a quem cabe votar na final do próximo sábado.

Este dia de domingo ficou marcado ainda com os segundos testes dos Big 5 - Reino Unido, Espanha, Alemanha, França e Itália, que já estão, à semelhança de Portugal, garantidos na final da Eurovisão, marcada para o dia 12.

Antes, a 8 e a 10, decorrerão as semifinais. As três fases do evento têm transmissão televisiva assegurada em Portugal pela RTP.