Está definida a ordem de atuações das duas semifinais da Eurovisão

Dúlio Silva Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

A organização do Festival Eurovisão da Canção revelou esta terça-feira a ordem de atuações das duas semifinais do certame, que se vai realizar em Lisboa. Azerbaijão e Noruega abrem a primeira e segunda semifinais, respetivamente.

A ordem das duas eliminatórias foi definida pela RTP, canal responsável pela transmissão e organização do evento, e aprovada pelo supervisor executivo da União Europeia de Radiodifusão, Jon Ola Sand, e pelo presidente do grupo de referência, Frank Dieter Freiling.

Em janeiro deste ano, já se havia realizado o sorteio de distribuição dos países por cada uma das semifinais. A primeira está marcada para o dia 8 de maio e a segunda vai realizar-se no dia 10 do mesmo mês. Ambas terão lugar no Altice Arena, na capital.

A pedido da estação de televisão italiana RAI, Itália vai votar na segunda semifinal. França e Alemanha também vão votar na segunda eliminatória, mas porque o sorteio assim o ditou. Os restantes países que já têm presença garantida na final, Espanha, Reino Unido e Portugal, votam na primeira semifinal.

Primeira semifinal:

1. Azerbaijão

2. Islândia

3. Albânia

4. Bélgica

5. República Checa

6. Lituânia

7. Israel

8. Bielorrússia

9. Estónia

10. Bulgária

11. ARJ da Macedónia

12. Croácia

13. Áustria

14. Grécia

15. Finlândia

16. Arménia

17. Suíça

18. Irlanda

19. Chipre

Segunda semifinal:

1. Noruega

2. Roménia

3. Sérvia

4. São Marino

5. Dinamarca

6. Rússia

7. Moldávia

8. Holanda

9. Austrália

10. Geórgia

11. Polónia

12. Malta

13. Hungria

14. Letónia

15. Suécia

16. Montenegro

17. Eslovénia

18. Ucrânia

A ordem de atuações da final será igualmente decidida pela produção do Festival, nas horas seguintes à segunda semifinal.