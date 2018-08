Esta Eurovisão ainda não acabou e a RTP já está pronta para a próxima

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 09 Maio 2018 às 23:45 Facebook

Twitter

O ano de 2018 marca a estreia de Portugal na organização do Festival Eurovisão da Canção, mas a RTP assegura que está pronta para a "dobradinha". A União Europeia de Radiodifusão aplaude a coragem do operador público de média e não descarta a hipótese.

"Claro que estamos prontos para mais uma Eurovisão". A garantia foi dada por João Nuno Nogueira, produtor executivo do ESC Lisbon 2018, na conferência de imprensa da organização do certame que se seguiu ao ensaio geral da sua segunda semifinal, esta quarta-feira à tarde.

A União Europeia de Radiodifusão (EBU, na siga inglesa de European Broadcasting Union) não nega esta possibilidade. Jon Ola Sand, supervisor executivo da Eurovisão, respondeu com um sorriso: "Se ganhar, Portugal voltará, como é óbvio, a ser o anfitrião."

Um elogio feito de forma indireta à organização lusa e que vai ao encontro de um outro, também feito pelo responsável norueguês no mesmo encontro. "Não me recordo de uma semifinal tão forte desde que faço a Eurovisão", disse Sand, acrescentando ter havido uma boa cooperação entre as duas empresas.

O que vimos na primeira semifinal [na terça-feira] foi o resultado dessa cooperação [entre a EBU e a RTP] desde o primeiro dia.

"Foi um espetáculo memorável em termos de qualidade musical", rematou o supervisor executivo da Eurovisão.

Portugal mostra-se entusiasmado em querer fazer a "dobradinha", mas a bola, agora, só está do lado da dupla Cláudia Pascoal e Isaura, que cantam no sábado "O Jardim" no palco da Altice Arena, em Lisboa. Nas casas de apostas online, contudo, essa hipótese permanece longe, com o tema português a posicionar-se a meio da tabela classificativa dos favoritos.