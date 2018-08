Estação pública e governo de Israel chegam a acordo para a Eurovisão

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:41 Facebook

O próximo Festival Eurovisão da Canção vai mesmo realizar-se em Israel. A revelação foi feita terça-feira através de um comunicado publicado na página oficial da estação pública israelita (KAN).

O novo anfitrião do certame tinha até esta terça-feira para depositar 12 milhões de euros relativos aos custos de produção do concurso, mas o acordo entre a televisão pública e o Ministério das Finanças demorou a chegar e colocou em risco a realização do espetáculo naquele país do Médio Oriente.

Se, por um lado, a KAN garantia não ter condições para pagar os custos de produção sem que para isso tivesse de despedir 200 funcionários ou cancelar programas de produção própria, o Ministério das Finanças considerava que o valor do depósito deveria sair dos cerca de 180 milhões de euros do orçamento anual da estação.

No entanto, segundo o comunicado divulgado pela KAN no seu canal oficial na internet, o problema terá chegado ao fim. A estação pública israelita acredita que o governo "fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a permanência da Eurovisão em Israel e para ter uma edição respeitável", à semelhança do que já aconteceu nos anos de 1979 e de 1999.

O próprio ministro responsável pela pasta das finanças, Moshe Kahlon, recorreu à sua conta na rede social Twitter para anunciar a notícia e agradecer o apoio do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pelos esforços desenvolvidos nesse sentido.

Israel adquiriu o direito de organizar o próximo Festival depois de em maio, em Lisboa, a cantora Netta ter arrecado o primeiro lugar com o tema "Toy", sucedendo, dessa forma, a Salvador Sobral na galeria de vencedores da Eurovisão.