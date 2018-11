Júlia Palha reage a críticas de Joana Latino sobre o seu peito

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:09 Facebook

Joana Latino - como acontece, de resto, com os outros comentadores de "Passadeira vermelha", da SIC - não costuma deixar nada por dizer. Desta vez, o "alvo" foi a indumentária que Júlia Palha levou para a gala Men of The Year, da "GQ".

"Eu também adoraria pôr-me nesse vestido, mas iriam chegar primeiro as minhas maminhas e depois eu. Foi exatamente o que aconteceu contigo", atirou a jornalista, comparando a fisionomia da atriz de "A teia" (TVI) a uma "prateleira".

Júlia Palha revoltou-se. A intérprete, de 20 anos, lamentou que as palavras de Latino tivessem sido proferidas, "em pleno 2018 (...), por uma mulher".

"Graças a comentários leigos como os que foram feitos, já tive vontade de recorrer a uma redução [mamária]. E atenção, repito: em tempos. Hoje em dia, vivo confiante, e muito, com o meu corpo", frisou. "Um corpo é um corpo" e "nada dele está errado enquanto não puser em risco a saúde", rematou a atriz.

Rita Pereira defendeu a colega. "Já chega de dizeres tudo o que te vem à cabeça sem pensares que podes não só estar a magoar a pessoa em questão, mas as centenas de miúdas que têm o corpo igual ao da Júlia", disse, dirigindo-se a Joana.