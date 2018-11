Ana Filipe Silveira Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Ficaram este domingo escolhidos os primeiro quatro concorrentes que atuarão nas galas ao vivo do "The Voice Portugal", da RTP1. Uma escolha difícil, disseram os mentores Anselmo Ralph, Aurea, Mariza Liz e Mickael Carreira.

A RTP1 transmitiu ontem a primeira fase do chamado Tira-Teimas, com os mentores Anselmo Ralph, Aurea, Mariza Liz e Mickael Carreira a elegerem um de quatro dos seus concorrentes.

Ficaram assim escolhidos os primeiros concorrentes a atuar, ao vivo, nas galas do programa musical apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. São eles...

Diana Castro:

Gabriel Gomes:

Joana Couto:

João Palma:

A segunda fase do Tira-Teimas acontece no próximo domingo, com os mentores a elegerem um segundo concorrente de cada equipa. O público será convidado a participar escolhendo um terceiro.

As galas em direto têm arranque marcado para 9 de dezembro.