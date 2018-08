Estes são os países que já estão na final da Eurovisão

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 08 Maio 2018 às 22:10 Facebook

Chegou ao fim a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que marca a estreia de Portugal na organização. Chipre, o favorito nas casas de apostas online, está garantido na final.

O tema "Fuego", interpretado por Eleni Foureira, foi um dos preferidos da primeira eliminatória do maior certame de música europeu. A pontuação resulta da combinação dos votos do público e do júri.

Para a final da Eurovisão passaram ainda Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda.

Nesta semifinal, os espectadores puderam ainda assistir a excertos das três interpretações de Portugal ("O Jardim", de Isaura e Cláudia Pascoal) e de Espanha e Reino Unido, que integram os "Big 5", já apurados para a última fase do concurso.