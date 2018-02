Estrela de "Anatomia de Grey" substitui Meghan Markle em "Suits"

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:23 Facebook

A saída de Meghan Markle de "Suits" trouxe um novo nome ao elenco da oitava temporada da série do USA Network's. Katherine Heigl, a eterna Izzie Stevens de "Anatomia de Grey", vai ocupar o lugar deixado pela noiva do príncipe Harry.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", KatherineHeigl, de 39 anos, vai juntar-se ao elenco da oitava temporada da série "Suits". A atriz, que durante cinco anos esteve ligada à saga médica "Anatomia de Grey", interpretará Samantha Wheeler, a nova parceira da empresa de advocacia Pearson Specter Litt.

A entrada da atriz surge poucos meses depois da saída anunciada de Meghan Markle, de 36 anos, que trocou a sua carreira de quinze anos como atriz por uma vida ao lado do príncipe Harry. Aaron Korsh, produtor executivo da série pronunciou-se sobre esta participação. "Em nome de toda a equipa de 'Suits', estou extraordinariamente entusiasmado por receber Katherine Heigl na nossa família. Sempre fui um grande fã do seu trabalho e fiquei encantado ao descobrir que ela era uma fã do programa".

Encantada parece ter também ficado a própria atriz, que já confirmou a notícia. "Entrar em 'Suits' é perfeito não só por colaborar com um produtor executivo que admiro profundamente, mas também por me tornar parte de uma série e de um elenco de que sou uma grande fã. Eu vejo 'Suits' desde o início e sinto-me incrivelmente sortuda por ser o membro mais novo da família Pearson Specter Litt".

Para além da saída da noiva de Harry, também Mike Ross e Rachel Zane abandonam a série. Nomes como os de Harvey Specter (Gabriel Macht), Donna Paulsen (Sarah Rafferty), Louis Litt (Rick Hoffman) e Alex Williams (Dulé Hill) mantêm-se no elenco.