Estrelas da RTP choram morte de Helena Ramos

Helena Ramos morreu, aos 64 anos, vítima de doença prolongada. A luta contra o cancro foi feita "sem alaridos nem sensacionalismos", como salientou Herman José, uma das muitas figuras públicas que já se pronunciaram publicamente sobre o desaparecimento da apresentadora de televisão.

As reações à morte de Helena Ramos multiplicam-se. Figura histórica da RTP, a comunicadora não resistiu a um cancro, uma batalha de há alguns anos que preferiu não tornar pública.

Para Herman José, a apresentadora enfrentou a doença oncológica "sem alaridos nem sensacionalismos", morrendo "com a mesma dignidade com que viveu". No Instagram, o humorista lembrou a passagem da colega pelo seu programa da RTP1, "Cá Por Casa", numa emissão emissão dedicada ao aniversário da televisão pública. "Esteve muito bem-disposta", recordou.

Eládio Clímaco, outro rosto que marca a história do operador público de média, disse à TSF que Helena era "uma profissional muito competente, muito atenta e muito trabalhadora". Emocionado, afirmou: "Era a irmã que eu nunca tive. (...) Recordo-a com muita saudade."

De uma outra geração, Tânia Ribas de Oliveira escreveu nas redes sociais: "Que dia tão triste. Até sempre, minha querida. Vou ter saudades das nossas conversas."

Já o humorista Nuno Markl disse tratar-se de uma "notícia chocante": "A Helena Ramos é das caras e das vozes da vida de quem cresceu com os dois canais da RTP e parecia ter descoberto o elixir da eterna juventude."

Também Isabel Angelino, que com Helena, Eládio, Margarida Mercês de Mello e Maria João Gama dividiu recentemente a condução do programa "Há Conversa", na RTP Memória, reagiu nas redes sociais, "com um aperto no coração", à morte da amiga. "[Este é] Um dia triste para nós, colegas e amigos, e para todos os portugueses que te admiravam, Helena", escreveu a apresentadora.

Helena Ramos estreou-se na estação pública como locutora de continuidade. Ao longo da sua carreira, apresentou formatos como "Jogo de Damas" (1993), "Canal Aberto" (1996), "Boa Tarde" (2000) ou "Os Vencedores" (2002). Foi ainda anfitriã de programas de Carnaval, Marchas Populares, Natal dos Hospitais e do Festival da Canção, além de ter sido rosto do Totoloto e do Totosorteio.

O velório decorre esta quinta-feira, a partir das 17.30 horas, na igreja da Luz, em Lisboa. O funeral terá lugar na terra natal da apresentadora, Sever do Vouga, na sexta-feira.