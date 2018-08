Eurovisão aconselha fãs a não reservarem já os voos para Israel

Ana Filipe Silveira 23 Maio 2018 às 11:24 Facebook

Israel ainda festejava a vitória na Eurovisão, mas Netta, a cantora que arrecadou o 1º lugar em Lisboa, e o próprio primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já pensavam na edição do próximo ano. Quase duas semanas depois, as dúvidas ainda persistem sobre o local onde se irá realizar o próximo festival.

Numa nota publicada esta terça-feira na sua página oficial no Facebook, a União Europeia de Radiodifusão (EBU) alertou os fãs do certame musical para não começarem já a reservar passagens aéreas para Israel. Em dúvida estão as datas e o local que acolherá o certame, mesmo depois de Netta Barzilai, a vencedora em Lisboa, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terem falado em Jerusalém.

"Já está à espera da Eurovisão do próximo ano? Nós também! Mas não reserve já os seus voos. Para atualizações oficiais sobre onde e quando vai acontecer, fique de olho nos anúncios dos nossos canais oficiais", pode ler-se na publicação, acompanhada de uma fotografia do momento em que a intérprete de "Toy" festejava a vitória na Altice Arena.

Caso se venha a confirmar a realização do evento em Jerusalém ou em qualquer outra cidade daquele país asiático, será a terceira vez que isso acontecerá, depois das organizações em 1979 e em 1999, onde estiveram presentes os portugueses Manuela Bravo, com "Sobe, sobe, balão sobe", e Rui Bandeira, com "Como tudo começou", respetivamente.

Recorde-se que, já em 2017, quando Salvador Sobral venceu o certame e garantiu a organização do mesmo em Portugal, a EBU e a RTP não divulgaram de imediato as datas e a cidade onde o mesmo se iria realizar. Lisboa acabou por ser a eleita, com o concurso a ter lugar na Altice Arena nos passados dias 8, 10 e 12.