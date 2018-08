Eurovisão: Cancelada conferência de imprensa com Portugal e os "Big 5"

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 11 Maio 2018 às 14:30 Facebook

A União Europeia de Radiodifusão cancelou o encontro dos órgãos de comunicação social com os representantes, no Festival Eurovisão da Canção, de Portugal, Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. A conferência de imprensa estava agendada para a tarde desta sexta-feira.

"A conferência de imprensa com os Big 5 e Portugal que deveria acontecer esta tarde foi cancelada. As delegações envolvidas preferem que os seus artistas aproveitem esse período de tempo para descansarem e concentrarem-se no "jury show", informou a organização do Festival da Eurovisão.

O encontro com os 1700 profissionais acreditados para fazerem a cobertura do evento estava marcado para as 16.20 horas.

O aviso foi feito no momento em que decorre, na Altice Arena, em Lisboa, o ensaio geral da final, que se realizará este sábado na mesma sala de espetáculos, com apresentação de Daniela Ruah, Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela.

Portugal, como país anfitrião, bem como as nações que integram o grupo dos Big 5 - Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido -, têm acesso direto à derradeira eliminatória do concurso.