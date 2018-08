Nuno Azinheira 30 Abril 2018 às 13:04 Facebook

Mikolas Josep, o cantor checo que se lesionou domingo no primeiro ensaio da Eurovisão na Altice Arena, em Lisboa, afirmou que vai atuar "aconteça o que acontecer", mas deixa claro o seu estado de saúde: "neste momento nem consigo andar".

O cantor partilhou com os seus seguidores no Instagram que se lesionou no ensaio de domingo. "Confirmo que me magoei no ensaio de ontem e que a situação se agravou com o passar do tempo. Neste momento nem consigo andar. Saí de um hospital e estou a caminho de outro. Obrigado por todas as mensagens e orações. Vou atuar, aconteça o que acontecer", escreveu o cantor domingo à noite na legenda a uma fotografia em que surge na maca de um hospital.

O representante da República Checa, que vem a Portugal cantar a música Lie to Me lesionou-se durante o primeiro ensaio no palco da Altice Arena para a primeira semifinal, lote em que o país está inserido, e que decorre no dia 8 de maio.

Mikolas Josef, de 22 anos, magoou-se durante a sua atuação, sofrendo uma lesão nas costas, e acabou por ser levado para o hospital.

A conferência de imprensa que deveria acontecer a seguir ao seu ensaio foi cancelada, com o chefe da delegação checa, Jan Bors, a explicar que, "para já, não é necessário pensar num plano B". "Esperamos que, na próxima semana, Mikolas esteja bem", acrescentou.

