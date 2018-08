Eurovisão em Portugal foi o assunto mais falado do mundo no Twitter

Dúlio Silva 09 Maio 2018 às 11:01 Facebook

O Festival Eurovisão da Canção move multidões, e não é apenas na Europa. Prova disso é o facto de o certame ter facilmente alcançado o lugar cimeiro de menções no Twitter. Em Portugal, o evento ainda é o assunto mais falado nesta rede social.

As expectativas confirmaram-se. A primeira semifinal do maior espetáculo de música europeu foi o grande motor de conversa no Twitter na noite desta terça-feira, quando foram apurados dez países finalistas para a derradeira final do festival. A "hashtag" "Eurovision" foi a mais usada nesta rede social durante seis horas.

No nosso país, que é pela primeira vez o anfitrião deste evento, a tendência arrasta-se até à manhã desta quarta-feira. A primeira eliminatória é líder na tabela dos assuntos mais falados nesta rede social há 14 horas consecutivas.

Ainda em Portugal, as atuações dos representantes dos países Azerbaijão, Islândia, Lituânia e República Checa foram as mais comentadas no Twitter durante a gala. As duas primeiras nações não conseguiram, no entanto, o apuramento para a final.

Além de Lituânia e República Checa, concorrem ao título de melhor canção Áustria, Estónia, Chipre, Israel, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda. Portugal (por ser o país que acolhe o evento nesta edição) e os "Big 5" - Reino Unido, Espanha, França, Alemanha e Itália - também estão na luta pelo primeiro lugar.

Os restantes dez finalistas só serão conhecidos esta quinta-feira, na segunda semifinal da Eurovisão.