Reviravolta no dia em que decorre a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. O tema de Israel, o grande favorito à vitória desde que foi revelado, foi destituído do primeiro lugar na lista de preferências dos apostadores. Chipre é agora o favorito.

A cantora Eleni Foureira é, neste momento, a concorrente ao Eurofestival que lidera a tabela classificativa do Eurovision World, site que congrega várias casas de apostas online. A cipriota sobe esta noite ao palco da Altice Arena, em Lisboa, para interpretar "Fuego", numa atuação que quase a leva a ser considerada uma fusão de Shakira e Jennifer Lopez.

Esta mudança na liderança do favoritismo ao primeiro lugar da Eurovisão deste ano é merecedora de grande destaque, já que até aqui essa posição tinha sido sempre ocupada por Netta. A representante de Israel também atua na primeira semifinal do certame de música. Vai cantar o tema "Toy".

De salientar que a reviravolta no "top" das preferências ocorreu poucas horas depois de dois momentos cruciais para os participantes: o ensaio geral da primeira eliminatória e o "Jury Show". Neste último evento, que não foi exibido em televisão, os júris dos países a concurso decidiram a atribuição das suas pontuações.

A primeira semifinal da Eurovisão, apresentada por Catarina Furtado, Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Filomena Cautela, tem transmissão televisiva assegurada em Portugal pela RTP.