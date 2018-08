Eurovisão já deu retorno de 25 milhões de euros a Lisboa

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 13 Maio 2018 às 14:43 Facebook

Organizar o Festival Eurovisão da Canção na capital teve, para já, "um impacto direto na economia da cidade superior a 25 milhões de euros", garantiu Fernando Medina na tarde deste sábado, à entrada da Altice Arena, onde assistiu à final do concurso musical.

O autarca de Lisboa estimou, ao início da noite de sábado, minutos antes do começo da final do primeiro Festival Eurovisão da Canção organizado no nosso país, que a presença do certame em Lisboa teve "um impacto direto na economia da cidade superior a 25 milhões de euros".

As declarações de Fernando Medina foram dadas aos jornalistas à entrada da Altice Arena, por onde ainda passaram, por exemplo, Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, que louvou o "trabalho extraordinário de divulgação do país" que resultou do evento.

Todos eles foram recebidos por Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, ainda representada, por exemplo, por Daniel Deusdado, diretor de programação da estação. Rosa Cullell, administradora delegada da Media Capital, dona da TVI, também assistiu ao espetáculo.