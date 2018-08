Ex-assessora de Obama responde ao comentário racista da protagonista de "Roseanne"

Dúlio Silva 30 Maio 2018 às 12:51 Facebook

Twitter

Valerie Jarret já reagiu ao comentário racista de que foi alvo por parte da protagonista de "Roseanne" e que espoletou o cancelamento da série. A antiga assessora de Barack Obama diz que a situação deve ser encarada como um "momento de ensinamento".

Em declarações ao canal de televisão MSNBC, Valerie Jarret garantiu, esta terça-feira, que está "bem" após a atriz Roseanne Barr a ter considerado, numa mensagem publicada na rede social Twitter e entretanto apagada, um produto da irmandade muçulmana e do "Planeta dos Macacos".

"Primeiro de tudo, acho que temos de transformar isto num momento de ensinamento. Estou bem. Estou é preocupada com todas as pessoas que não têm um círculo de amigos e seguidores que possam vir em sua defesa", afirmou a antiga assessora do ex-presidente dos Estados Unidos.

O comentário da protagonista da série "Roseanne" teve grandes repercussões. A mais grave foi o cancelamento da produção da ABC, comunicado pouco tempo depois de a polémica ter chegado às páginas da imprensa norte-americana.

Antes do anúncio, Valerie Jarret recebeu um telefonema de Bob Iger, diretor executivo da Disney, proprietária do canal que exibe a "sitcom". "Ele queria que eu soubesse antes de ser tornado público que ele ia cancelar a série", adiantou ao MSNBC, acrescentando que o responsável lhe apresentou um pedido de desculpas.

Roseanne Barr também já reagiu à polémica que causou, admitindo que se tratou de uma "piada de mau gosto".

Já o presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, considerou o comentário "abominável, repugnante e inconsistente" com os valores da empresa.