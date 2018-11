Ex-namorada do príncipe Harry vai protagonizar série de televisão

Carolina Morais Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Cressida Bonas, ex-namorada do príncipe Harry, vai ter um papel de destaque numa nova série de televisão britânica que irá revisitar a história real de uma família assassinada a tiro. A estreia está prevista para 2019.

Começou por ser descrita pela imprensa como "socialite" e modelo. Depois, como namorada do príncipe Harry. E agora, anos depois, como atriz. Cressida Bonas, que esteve num relacionamento com o marido de Meghan Markle entre 2012 e 2014, acaba de conseguir um papel de protagonismo numa nova série do canal britânico ITV.

"The White House Farm Murders" vai revisitar a história real de uma família assassinada a tiro na sua fazenda em Inglaterra, em 1985. Cressida assumirá o papel de Sheila Caffell, filha dos donos da casa, modelo e mãe de dois meninos gémeos, também eles vítimas do ataque.

Este não é o primeiro contacto de Bonas com o mundo da representação, já que estudou na London Academy of Music and Dramatic Art, além de ter participado em algumas peças de teatro. É, no entanto, a sua primeira incursão no pequeno ecrã. Sabe-se, para já, que a série terá seis episódios e que tem estreia prevista para 2019.

É até provável que o príncipe Harry espreite a trama, tendo em conta que a sua relação com Cressida Bonas terminou de forma amigável. Prova disso é o facto de a atriz de 29 anos ter comparecido ao casamento real entre Harry e Meghan Markle, que decorreu em maio.