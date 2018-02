Ana Filipe Silveira Hoje às 14:23 Facebook

Susana Travassos, Diogo Piçarra, Daniela Onís, Lili, Sequin, Tamin, David Pessoa, Cláudia Pascoal, Rita Ruivo, Dora Fidalgo, Minnie & Rhayra, Peter Serrado e Maria Inês Paris são os concorrentes da segunda semifinal do Festival RTP da Canção.

Um dia depois de terem sido eleitos os sete primeiros cantores a atuar na final do Festival RTP da Canção, que se realiza a 4 de março em Guimarães, a RTP disponibilizou excertos dos temas que vão subir ao palco na segunda meia-final.

Será no próximo domingo à noite, novamente no Estúdio 1 da RTP em Lisboa, que serão eleitos mais sete cantores entre os últimos 13 que se submetem ao crivo do júri, presidido por Júlio Isidro, e o voto dos espectadores. Ouça os primeiros 45 segundos das músicas de Susana Travassos, Diogo Piçarra, Daniela Onís, Lili, Sequin, Tamin, David Pessoa, Cláudia Pascoal, Rita Ruivo, Dora Fidalgo, Minnie & Rhayra., Peter Serrado e Maria Inês Paris.

"Mensageira" por Susana Travassos:

"O Voo das Cegonhas" por Lili:

"All Over Again" por Sequin:

"Sobre Nós" por Tamin:

"P'ra Lá do Rio" por Daniela Onís:

"Canção do Fim" por Diogo Piçarra:

"Amor Veloz" por David Pessoa:

"O Jardim" por Cláudia Pascoal:

"Anda Daí" por Rita Ruivo:

"Arco-Íris (Assim Cantou Zaratustra)" por Dora Fidalgo:

"Patati Patata" por Minnie & Rhayra:

"Sunset" por Peter Serrado:

"Bandeira Azul" por Maria Inês Paris:

A segunda semifinal será apresentada por Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira.