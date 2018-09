Facebook do "The Voice Portugal" vai ter chatbot inteligente

Dúlio Silva 07 Junho 2018 às 18:38 Facebook

A RTP anunciou, esta quinta-feira, que o programa "The Voice Portugal" será o primeiro em Portugal com um chatbot inteligente na sua página de Facebook. O sistema está preparado para responder e interagir autonomamente aos seguidores.

O operador público de média voltou a inovar. Lançado esta semana na página de Facebook do concurso musical apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, o chatbot inteligente encontra-se à disposição dos espectadores para responder "a dúvidas, por exemplo, sobre castings, como inscrever os amigos, sobre o formato ou horários e datas de emissão", anunciou a RTP em comunicado.

Este assistente digital, "pioneiro na forma de um formato televisivo interagir com os seus telespectadores", foi desenvolvido por uma agência de comunicação portuguesa e garante que o assistente virtual não só se limite a responder a dúvidas previamente definidas, como a cumprir o desafio de aprender através das questões que lhe serão feitas pelos seguidores desta rede social.

As audições para a sexta edição do "The Voice Portugal" já estão a decorrer. O programa, que deverá manter intocável o painel de jurados, constituído por Marisa Liz, Aurea, Anselmo Ralph e Mickael Carreira, estreia-se em setembro, na RTP1.