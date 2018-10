Faltam duas semanas para Rick se despedir de "The Walking Dead"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:23 Facebook

Faltam apenas três capítulos para a despedida de Rick Grimes da icónica série de mortos-vivos. Depois de o episódio que será emitido, esta segunda-feira, à noite na Fox portuguesa (e que foi para o ar esta madrugada nos EUA), o protagonista de "The Walking Dead" começa a dizer adeus aos espectadores.

O grande momento está marcado para daqui a duas semanas, mas começa a delinear-se já na próxima segunda-feira, dia 5. A série, que a Fox transmite em território nacional apenas 24 horas depois da sua emissão nos Estados Unidos, definiu os capítulos 4 e 5 como "os dois últimos de Rick", avança o trailer dos mesmos.

Feitas as contas, e incluindo o episódio que vai esta noite para o ar por cá, pelas 22h15, a série tem reservado para a personagem interpretada por Andrew Lincoln mais 133 minutos. "O grato" e "O que vem depois" são os títulos destes dois capítulos.

No ano passado, o ator tinha afirmado que Rick "pode e deve morrer", se isso contribuir para um impulso na nova fase da série.

Também Maggie, a personagem representada pela atriz Lauren Cohan, deverá deixar a trama de ficção da AMC. Com estas duas baixas, passam a restar apenas dois atores que fizeram parte do elenco inicial do enredo, formado em 2010: Norman Reedu, que veste a pele de Daryl Dixon, e Melissa McBride, que dá voz a Carol Peletier.