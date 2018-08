Fãs da Eurovisão indignados com momento de humor de Herman José

João Manuel Farinha 09 Maio 2018 às 11:38 Facebook

Twitter

Herman José interpretou um "sketch" em formato de documentário do National Geographic, ao estilo de David Attenborough, na noite da primeira semi-final da Eurovisão. Alguns fãs não acharam graça e acusaram Portugal de "gozar" com o naturalista britânico no dia do seu 92.º aniversário.

A rábula protagonizada por Herman José na primeira semi-final da Eurovisão caiu mal junto de muitos fãs do concurso, sobretudo britânicos. O humorista luso vestiu a pele de David Attenburger, uma personagem inspirada na figura do naturalista e realizador de documentários britânico David Attenborough.

Num vídeo intitulado "Planet Portugal", Herman José deu a conhecer a fauna de Portugal, mas a brincadeira não foi bem recebida. Isto porque Attenborough completou 92 anos esta terça-feira e o momento de humor foi considerado ofensivo para com o especialista em história natural, altamente respeitado no Reino Unido.

"Portugal está a gozar com o David Attenborough? No dia do seu aniversário? Audácia absoluta", declarou um espetador na rede social Twitter. "Oh Deus... Isto é mau. Ninguém goza com o David Attenborough" ou "David Attenburger? Como se atrevem! Indignação absoluta! A que é que acabei de assistir?" são apenas alguns exemplos das muitas criticas endereçadas ao momento humorístico da primeira semifinal do certame.

Ainda assim, a paródia também teve críticas positivas."David Attenburger, não posso, isto é demais, é demasiado divertido", lê-se. "O vosso país tem mais humor do que eu pensava", declarou outra fã do Eurofestival.

Recentemente, Herman José partilhou nas suas rede sociais um vídeo do "making of" do "sketch", que terá continuação na segunda semifinal e na final do festival.