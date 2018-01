Ana Filipe Silveira Hoje às 12:40 Facebook

Depois de Vhils e João Paulo Feliciano, a RTP1 estreou este domingo novos separadores da artista Fernanda Fragateiro e o músico David Santos, mais conhecido por Noiserv.

A RTP tem convidado vários artistas para assinarem os separadores do primeiro canal da estação pública de TV. Depois da estreia com Alexandre Farto, conhecido por Vhils, em março de 2016, e do músico João Paulo Feliciano, em janeiro do ano passado, o operador convidou agora a artista plástica Fernanda Fragateiro e o cantor, instrumentista e compositor David Santos (Noiserv) para criarem novos separadores de emissão.

"A imagem gráfica RTP1 reforça a sua aposta num espaço de curadoria dedicado à divulgação das artes plásticas contemporâneas e promoção dos artistas plásticos e autores musicais portugueses", explica a RTP em comunicado.

Os separadores criados por Fernanda Fragateiro foram inspirados no tema "Separar: Criar Leveza em Oposição ao Peso do Mundo". "Partindo da oposição entre peso e leveza, trabalhei a partir de cinco esculturas representativas da minha prática artística", revela.

Já David Santos sentiu que "a música tinha de acompanhar o momento contemplativo que estas imagens" transmitem. "Teria de ser, acima de tudo, uma respiração tranquila mas sonhadora, presente mas não intrusiva, curta mas sempre bonita, da RTP em 2018", diz, através da nota emitida pela estação.

Veja o "making-of":

Os novos separadores estão a partir deste domingo em antena.