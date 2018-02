Ana Filipe Silveira Hoje às 14:11 Facebook

José Cid reagiu, esta madrugada, ao seu não apuramento para a final do Festival RTP da Canção 2018. A resposta do cantor, que "segue cantando", é dirigida, conta o próprio, "aos que o querem destruir".

Quarenta e oito horas depois de ter conhecido o resultado da primeira semifinal do certame de música organizado pela RTP, do qual sairá definido o representante português no Festival Eurovisão da Canção, José Cid reagiu, na sua página oficial de Facebook, ao veredito que o deixou pelo caminho da competição.

O compositor, de 76 anos, evocou um dos seus temas, "Sigo Cantando", para mostrar o seu estado de espírito. "Esta é a minha resposta às injustiças que me fazem, às más-línguas, às invejas e aos que me querem destruir... Porque eu... 'Sigo Cantando'", escreveu Cid, que levou ao festival "O Som da Guitarra É A Alma De Um Povo", composto e interpretado por si.

Com sete pontos - um atribuído pelo júri e seis pelo público, através do televoto -, o intérprete não se apurou para a final do concurso, ocupando a oitava de 13 posições da tabela.

O JN sabe que Cid não acompanhou a decisão que o viria a eliminar da próxima fase do festival no Estúdio 1 da RTP, em Lisboa, onde decorreu a primeira semifinal do evento. O cantor, que subiu ao palco cinco décadas após a sua primeira participação no certame, naquela que foi a sua 16.ª presença, saiu para o seu carro, lá escutou o resultado e, logo de seguida, abandonou o recinto.

Na sua primeira reação à pontuação obtida, José Cid deixa ainda "um forte abraço e um enorme obrigado ao público anónimo que o segue, o apoia, o admira e o protege".

Da primeira parte do Festival RTP da Canção, conseguiram apuramento para a final Peu Madureira (com um tema de Diogo Clemente), Janeiro (com a sua própria canção), Catarina Miranda (Júlio Resende), Anabela (Fernando Tordo), Joana Barra Vaz (Francisca Cortesão), Joana Espadinha (Benjamim) e Rui David (Jorge Palma).

No próximo domingo, dia 25, também no Estúdio 1 da RTP, em Lisboa, decorre a segunda semifinal do evento. A concurso estão os temas compostos por Aline Frazão (cantado por Susana Travassos), Armando Teixeira (Lili), Bruno Cardoso (Sequin), Capicua (Tamin), Daniela Onís (interpretado pela própria), Diogo Piçarra (que se escolheu para o cantar), Francisco Rebelo (David Pessoa), Isaura (Cláudia Pascoal), João Afonso (Rita Ruivo), Miguel Ângelo (Dora Fidalgo), Paulo Flores (Minnie & Rhayra), Peter Serrado (na voz do próprio) e Tito Paris (Maria Inês Paris).

Dos 13, que se submetem ao crivo do júri, presidido por Júlio Isidro, e ao voto dos espectadores, serão eleitos mais sete para a final, marcada para 4 de março, no Pavilhão Multiusos de Guimarães.