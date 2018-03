Festival da Canção "rouba" quase meio milhão de espectadores a Goucha

Nuno Azinheira Hoje às 18:45 Facebook

O reality show "Secret Story 7", da TVI, voltou a vencer as audiências televisivas no domingo à noite, mas a final do Festival RTP da Canção, ganho por Cláudia Pascoal, "roubou" quase meio milhão de espectadores ao formato conduzido por Manuel Luís Goucha, em relação à primeira gala, emitida na semana passada.

De acordo com os dados da GfK, "Secret Story 7" registou 1,2 milhões de espectadores, correspondentes a 26,4% de quota de mercado. O que significa que em cada 100 portugueses que viam televisão àquela hora 26 estavam sintonizados na TVI-

Há uma semana, na estreia do programa, Goucha tinha conseguido quase 1,7 milhões de pessoas (37,6% de "share").

Já a final do Festival, conduzido por Filomena Cautela e Pedro Fernandes, conseguiu 912 mil espectadores (22,1% de quota de mercado), suplantando, como seria de esperar, as audiências das duas semifinais.

Curioso é que a edição deste ano suplantou a do ano passado, conquistada por Salvador Sobral, que obteve 684 mil espectadores (17,9% de quota de mercado).

De referir que na noite deste domingo, enquanto estiveram em simultâneo, "Secret Story" bateu sempre o Festival da Canção. Só quando o reality show da TVI chegou ao fim, por volta das 23h45, é que o Festival passou a ser o programa preferido pelos espectadores portugueses.

Durante o horário nobre televisivo, a SIC ficou em terceiro lugar: "D'Improviso" alcançou 739 mil espectadores (14,7% de quota de mercado).