Nicole Kidman revelou a Ellen DeGeneres que as suas filhas de sete e dez anos aparecem como figurantes na segunda temporada de "Big Little Lies".

Nicole Kidman tem feito um esforço enorme para manter em segredo o que se avizinha em "Big Little Lies". Só que esta semana, em conversa com Ellen DeGeneres, deixou escapar um pormenor ou outro: nomeadamente, o facto de as suas filhas - Sunday Rose, de dez anos, e Faith Margaret, de sete - aparecerem como figurantes na tão aguardada segunda temporada.

"Ainda não tinha contado a ninguém. Lá estou eu a falar demais", brincou a atriz de 51 anos, que é também uma das produtoras da premiada série onde contracena com Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Laura Dern.

Mas as suas filhas não são a única adição ao elenco na segunda temporada. Há alguns meses, Meryl Streep foi anunciada como reforço, ficando encarregue da sogra da personagem de Nicole Kidman. "Tivemos sorte. Ela aceitou sem sequer ter lido qualquer guião", revelou a mulher de Keith Urban.

"Big Little Lies" valeu a Nicole Kidman um Emmy e um Globo de Ouro de Melhor Atriz numa Minissérie. A nova temporada estreia-se em 2019.