João Manuel Farinha 07 Junho 2018 às 12:39

Foi revelado esta quarta-feira o primeiro "trailer" de "Nasce uma Estrela", uma história de amor entre dois músicos, que junta Bradley Cooper e Lady Gaga. O filme marca a estreia do ator na realização e da cantora no cinema.

A Warner Bros. já disponibilizou o primeiro trailer do "remake" do drama musical "A Star is Born", interpretado por Barbra Streisand e Kris Kristofferson em 1976. Desta vez, os papéis principais são assumidos por Bradley Cooper e Lady Gaga, que se aventura pela primeira vez no grande ecrã.

Além de estar à frente da realização, Cooper vai interpretar o papel de Jackson Maine, uma estrela da música country que descobre e se apaixona por uma talentosa artista de nome Ally (Lady Gaga). Depois de quase desistir da música, Ally é convencida por Jackson a tentar a sua sorte, mas à medida que a carreira começa a evoluir a relação com Jackson começa a deteriorar-se.

O companheiro de Irina Shayk assume pela primeira vez a função de realizador, assim como Lady Gaga faz a sua estreia no cinema. Recorde-se que a cantora já representou na série de televisão "American Horror Story", do canal FX.

Enquanto não chega o dia 5 de outubro, dia da estreia oficial, veja o "trailer" de "Nasce uma Estrela":