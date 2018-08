Final de "Secret Story 7" vista por um milhão e meio de espectadores

Nuno Azinheira 28 Maio 2018 às 13:47 Facebook

A vitória do concorrente Tiago na sétima edição do "Secret Story" foi vista por um milhão e meio de espectadores, de acordo com os dados oficiais. O programa foi o mais visto do dia.

A final da sétima edição da "Casa dos Segredos", a primeira apresentada por Manuel Luís Goucha, registou 1,5 milhões de espectadores, que representam 33,3% dos portugueses que viam televisão à hora em que o "reality show" estava a ser emitido na TVI.

O formato produzido pela Endemol, e que foi ganho por Tiago, concorrente homossexual casado com o companheiro de jogo Luan (era esse o segredo de ambos, que o mantiveram seguro até à última semana do concurso), foi o programa mais visto do dia e liderou do início ao fim da sua emissão.

Num dia em que a TVI liderou as audiências do dia, com 22,3% de share, o top cinco contou ainda com "Terra Nossa", o novo programa de César Mourão, que foi visitar as origens dos jogadores da Seleção Nacional.

A nova aposta da SIC ficou em terceiro lugar do dia, com 10% de audiência média e 20,4 de quota de mercado.