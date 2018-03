Foram eliminados do Festival da Canção mas estão de volta à competição

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:46 Facebook

Polémicas nas duas primeiras emissões do Festival RTP da Canção ditam repescagem para a final do certame. O evento realiza-se, este domingo, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, onde se vai escolher o representante de Portugal na Eurovisão.

Rui David e Susana Travassos não têm apenas em comum a paixão pela música. Os dois passaram pela mesma experiência, em semanas diferentes, quando foram chamados pela RTP para regressar ao Festival da Canção, horas depois de terem escutado o veredito que os eliminava da final.

Por motivos diferentes, é certo, os dois intérpretes, e respetivos compositores, voltaram com "fair-play" à competição. Primeiro, Rui David. O intérprete de "Sem medo", que iniciou o percurso como músico há dez anos, descobriu, no dia seguinte a ter pisado o palco, que permanecia, afinal, na luta pelo primeiro lugar do certame. Um "erro na transcrição dos pontos do televoto", identificado num "processo de auditoria interna" acionado após a gala, levou a mudanças significativas na tabela das classificações, explicou a RTP.

Do oitavo lugar, abaixo da linha de água que o mantinha na prova, Rui David passou a ocupar a sétima posição. "Dada a sensibilidade do assunto e para que não fossem criadas falsas expectativas", o cantor conta, no Facebook, que a sua agência, a par do caso "desde o primeiro momento", optou por informá-lo "apenas quando a alteração na classificação final", e que pôs de fora Beatriz Pessoa e Mallu Magalhães, "foi confirmada".

Desistência causa reviravolta

Uma semana depois, a organização do festival vê-se novamente com um problema em mãos. As acusações de plágio a Diogo Piçarra, o favorito na sua semifinal, levam o músico, que se diz inocente, a abandonar a competição.

Com um lugar vago na lista dos 14 finalistas, a RTP, que diz "compreender e respeitar a decisão" de Piçarra, convoca para o seu lugar Susana Travassos. Numa nota publicada nas redes sociais, a voz de "Mensageira", que trata a música por tu desde os cinco anos, e a compositora Aline Frazão dizem-se "tristes" por Diogo Piçarra, cuja decisão consideram "corajosa". "Qualquer pessoa que escreva canções, especialmente na música popular, sabe que o que lhe aconteceu poderia ter acontecido a qualquer um de nós", defendem.

Eurovisão: PS quer esclarecimentos sobre voluntariado

