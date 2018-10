"Forbes" divulga lista dos atores mais bem pagos da televisão

João Manuel Farinha Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Jim Parsons ("A Teoria do Big Bang") e Sofia Vergara ("Uma Família Muito Moderna") revalidaram o título de ator e atriz mais bem pagos da televisão. A dupla lidera há vários anos a lista elaborada pela revista "Forbes".

A revista "Forbes" publicou a lista anual de atores e atrizes mais bem pagos da televisão. O "ranking" contempla o dinheiro recebido pelos intérpretes entre 1 de junho de 2017 e 31 de maio de 2018. Os elencos de "A Teoria do Big Bang" (CBS) e "Uma Família Moderna" (ABC) são os mais bem pagos, com Jim Parsons e Sofia Vergara à cabeça.

Jim Parsons, que dá vida a Sheldon Cooper em "A Teoria do Big Bang" desde 2007 arrecadou cerca de 23 milhões de euros brutos no último ano e lidera a lista dos mais bem pagos há quatro anos consecutivos.

O segundo mais bem pago também integra o elenco da série da CBS: Johnny Galecki recebeu 22 milhões de euros. Empatados no terceiro e quarto posto estão Kunal Nayyar e Simon Helberg, fieis companheiros de Parsons e Galecki no pequeno ecrã, que receberam 20,6 milhões de euros.

No setor feminino, Sofia Vergara foi a "campeã" pelo sétimo ano consecutivo. A atriz colombiana recebeu 37,3 milhões de euros, quase mais quatro milhões do que em igual período do ano passado. As campanhas publicitárias representam quase metade do salário da atriz.

Kaley Cuoco ("A Teoria do Big Bang") surge no segundo posto, com um rendimento de 21,5 milhões. A "medalha de bronze" deste ano vai para Ellen Pompeo ("Anatomia de Grey"), que arrecadou 20,6 milhões de euros.

Top 10 dos atores mais bem pagos da televisão

1.º - Jim Parsons ("A Teoria do Big Bang"): 23 milhões de euros

2.º - John Galecki ("A Teoria do Big Bang"): 22 milhões de euros

3.º - Kunal Nayyar ("A Teoria do Big Bang"): 20,6 milhões de euros

4.º - Simon Helberg ("A Teoria do Big Bang"): 20,6 milhões de euros

5.º - Mark Harmon ("NCIS"): 16,7 milhões de euros

6.º - Ed O'Neill ("Uma Família Muito Moderna"): 12,3 milhões de euros

7.º - Eric Stonestreet ("Uma Família Muito Moderna"): 11,8 milhões de euros

8.º - Jesse Tyler Ferguson ("Uma Família Muito Moderna"): 11,4 milhões de euros

9.º - Ty Burrell ("Uma Família Muito Moderna"): 10,5 milhões de euros

10.º - Andrew Lincoln ("The Walking Dead"): 9,6 milhões de euros

Top 10 das atrizes mais bem pagas da televisão

1.ª - Sofia Vergara ("Uma Família Muito Moderna"): 37,3 milhões de euros

2.ª - Kaley Cuoco ("A Teoria do Big Bang"): 21,5 milhões de euros

3.ª - Ellen Pompeo ("Anatomia de Grey"): 20,6 milhões de euros

4.ª - Mariska Hargitay ("Lei e Ordem: Unidade Especial"): 11,4 milhões de euros

5.ª - Julie Bowen ("Uma Família Muito Moderna"): 11 milhões de euros

6.ª - Mayim Bialik ("A Teoria do Big Bang"): 10,5 milhões de euros

7.ª - Melissa Rauch ("A Teoria do Big Bang"): 10,5 milhões de euros

8.ª - Kerry Washington ("Scandal"): 9,7 milhões de euros

9.ª - Claire Danes ("Segurança Nacional"): 7,9 milhões de euros

10.ª - Pauley Perrette ("NCIS): 7,5 milhões de euros