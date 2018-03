Gato Fedorento anunciam chegada ao YouTube

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:22 Facebook

O quarteto humorístico formado por Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela, Tiago Dores e Miguel Góis anunciou, este domingo, que vai criar um canal de YouTube. Contudo, não são esperados novos conteúdos.

Ainda não foi desta que os Gato Fedorento anunciaram o seu regresso à cena do humor nacional. No entanto, os quatro humoristas anunciaram a chegada às plataformas digitais com a criação de um canal de YouTube, no qual vão ser publicados todos os sketches que fizeram até hoje. Uma espécie de "arrecadação", portanto.

"Vamos ter um canal. Não é bem um canal, é uma arrecadação no YouTube e onde vamos despejar todas as coisas que já fizemos", disse Ricardo Araújo Pereira, este domingo, na gala de entrega de prémios da Thumb Media, a única empresa certificada pelo YouTube em Portugal.

Num vídeo publicado no perfil de Instagram da empresa produtora de conteúdos, José Diogo Quintela explicou qual o objetivo do canal: "Vamos juntar num canal de YouTube todos os sketches que fizemos ao longo dos anos, que é para ser mais fácil."

O grupo nada disse sobre a possibilidade de produzir novos conteúdos humorísticos, mas a chegada ao YouTube terá certamente deixado os fãs a pensar no assunto.