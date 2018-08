George Clooney é o ator mais bem pago do mundo, diz a "Forbes"

Carolina Morais Hoje às 12:52 Facebook

A revista "Forbes" divulgou a sua habitual lista dos atores mais bem pagos do mundo. George Clooney lidera o "top 10", seguido de Dwayne Johnson e Robert Downey Jr.

Esteve afastado do grande ecrã durante 12 meses, mas isso não o impediu de faturar mais do que qualquer outro ator no último ano. É por isso que George Clooney ocupa o primeiro lugar do "ranking" dos atores mais bem pagos do mundo, divulgado recentemente pela revista "Forbes".

O galã de 57 anos levou para casa, entre junho de 2017 e junho de 2018, 239 milhões de dólares (205,6 milhões de euros). E tudo graças à venda da empresa Casamigos Tequila - que fundou com dois amigos em 2013 - por 700 milhões de dólares (602,1 milhões de euros). Não obstante, o seu lucro anual teve alguma ajuda, é claro, de trabalhos publicitários e receitas de filmes antigos.

No seu encalço surge Dwayne Johnson - mais conhecido como The Rock -, que faturou 124 milhões de dólares (106,7 milhões de euros) graças ao filme "Jumanji: Bem-vindos à Selva". A fechar o "top 3" encontramos ainda Robert Downey Jr., que somou uns também impressionantes 81 milhões de euros (69,7 milhões de euros) no último ano, muito por conta do sucesso de bilheteiras "Homem-Aranha: Regresso a Casa".

A "Forbes" distinguiu ainda (por ordem de ganhos) Chris Hemsworth, Jackie Chan, Will Smith, Akshay Kumar, Adam Sandler, Salman Khan e Chris Evans. Confira os respetivos ganhos destas estrelas na fotogaleria acima.