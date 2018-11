Globo estreia duas novas novelas em Portugal

JMF Hoje às 11:55 Facebook

"O Tempo Não Para" e "Espelho da Vida" estão prestes a chegar a Portugal. As duas novelas estreiam-se na Globo ainda este mês de novembro.

A Globo prepara-se para estrear duas novas novelas em Portugal. "O Tempo Não Para" e "Espelho da Vida" ainda estão em exibição no Brasil e contam com a participação de caras bem conhecidas da ficção brasileira.

"O Tempo Não Para" é a primeira a estrear-se (26 de novembro) e conta com Edson Celulari no elenco. A trama começa em 1886, quando uma família embarca numa viagem de navio e este, subitamente, bate num icebergue e naufraga. Devido às baixas temperaturas da água, os passageiros ficam congelados e passados 132 anos - em 2018 - o bloco de gelo aproxima-se de uma praia de São Paulo e é aí que tudo começa.

Já "Espelho da Vida" chega à antena da Globo a 3 de dezembro e conta com a participação de nomes como Rafael Cardoso ou João Vicente de Castro, ex-membro do grupo humorístico Porta dos Fundos. Recém-estreada no Brasil, a novela passa-se na cidade fictícia de Rosa Branca e conta a história de um realizador de novelas que vai realizar o seu primeiro filme.

Na pesquisa para interpretar a personagem, a protagonista (Vitória Strada) vai viver uma experiência de viagem no tempo e deparar-se com vidas passadas.

A primeira das duas a estrear-se vai substituir a novela "Deus Salve o Rei", que contou com os portugueses José Fidalgo e Ricardo Pereira no elenco.