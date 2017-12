O que vai poder ver este Natal nos canais portugueses?

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:30 Facebook

Se vai ficar em casa nos dias 24 e 25 e não dispensa a companhia da televisão, descubra quais são as sugestões de Natal dos canais nacionais em sinal aberto e reúna a família à volta da caixinha mágica.

RTP1, RTP2, SIC, TVI e RTP Memória prepararam uma programação especial para a quadra natalícia, na qual não faltam clássicos como "Música no Coração" (RTP1) ou "Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque" (SIC), bem como estreias absolutas ou edições especiais de programas que fazem parte do dia-a-dia dos portugueses.

Na RTP1, destaque para a minissérie "A Família Ventura", cujos penúltimo e último episódios serão emitidos a 24 e 25. O dia de Natal marca ainda a estreia da nova temporada de "Os Extraordinários", apresentado por Sílvia Alberto.

Se é fã de música clássica, a RTP2 vai transmitir o Concerto de Natal na Basílica do Palácio de Mafra, com a participação do coro da Academia de Música de Santa Cecília, na noite de dia 24. Na mesma noite, mas na RTP Memória, destaque para "Herman Total", um programa de homenagem ao "verdadeiro artista", e para o filme "A Casa do Lago", vencedor de três Óscares, com Catherine Hepburn e Henry Fonda nos principais papéis.

A SIC dedica a quadra natalícia aos mais novos e aos filmes de animação. "Snoopy e Charlie Brown: Peanuts - O Filme" estreia-se a 24, dia que termina com o tradicional Circo Internacional Monte Carlo a fechar a noite.

Neste domingo, a TVI opta por transmitir o filme "O Filho de Deus", com Diogo Morgado, e exibir uma edição especial do concurso "Apanha Se Puderes", com concorrentes famosos. Na segunda-feira, é a vez de Cristina Ferreira e Pedro Teixeira receberem os concorrentes de "MasterChef Júnior".