O cineasta mexicano Guillermo del Toro está a ser acusado de ter "copiado" a ideia de "Let Me Hear You Whisper", de Paul Zindel, para realizar "A Forma da Água". O filme está nomeado para 13 Óscares, entre eles o de Melhor Argumento Original.

"A Forma da Água" lidera a corrida aos Óscares da Academia deste ano, com um total de 13 nomeações, entre elas o de Melhor Argumento Original para Guillermo del Toro e Vanessa Taylor. Cerca de uma semana depois de conhecidos os indicados à estatueta dourada, o realizador mexicano está a ser acusado de, com este filme, ter plagiado a história de "Let Me Hear You Whisper", de Paul Zindel.

É David Zindel, filho do dramaturgo norte-americano e gestor do seu espólio, quem aponta semelhanças entre os dois contos. Tudo começa no centro da trama: na peça de Zindel, publicada de 1974 e mais tarde adaptada à TV, uma empregada de limpeza de um laboratório governamental apaixona-se por um golfinho aí aprisionado e alvo de experiências científicas. No argumento de Del Toro, uma empregada de limpeza de uma agência secreta do Governo dos EUA apaixona-se por um monstro anfíbio preso também para ser alvo de experiências.

Zindel acusa Del Toro de ter "copiado" detalhes como o facto de em ambos os casos as personagens femininas recorrerem a alimentos e a manobras de diversão para chamarem a atenção - em ambos, dançam com esfregonas para chamar a atenção do ser marinho.

Há mais: essas empregadas conseguem comunicar com as criaturas e ajudam-nas a escapar, com recurso a um carrinho usado para o transporte de roupa suja e ajudadas por outras empregadas de limpeza. Os seres são, nos dois casos, libertadas no mar.

Em declarações ao "The Guardian", David Zindel afirmou estar "chocado" por a Fox Searchlight ter dado continuidade a "um filme tão obviamente inspirado no trabalho" do seu pai "sem que ninguém o reconheça ou tenha pedido autorização".

Já os estúdios cinematográficos garantiram que Del Toro "nunca leu ou viu a peça de Zindel" e recordaram os "25 anos de carreira" do cineasta mexicano, "durante os quais fez dez filmes originais e sempre foi sincero em relação às suas influências".

Recorde-se que Del Toro explicou anteriormente que se inspirou no filme "Criatura da Lagoa Negra" para "A Forma da Água". "Não a sua história, mas a sua ideia", justificou ao "Los Angeles Times".

Já no início do ano, o mesmo filme tinha sido acusado de ser semelhante e a produção holandesa "The Space Between Us", escrito e realizado por um aluno da Academia de Cinema da Holanda e cujo argumento conta como uma empregada de limpeza se apaixona por uma criatura marítima em tudo semelhante a um homem e que se encontra presa num laboratório.

"The Shape of Water", protagonizado por Sally Hawkins e Doug Jones, é líder na corrida aos Óscares deste ano, que acontecem a 4 de março. Entre as estatuetas, concorre à de Melhor Argumento Original.